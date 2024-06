POL-SN: Polizeieinsatz in Schweriner Weststadt

Schwerin (ots) -



Heute Vormittag soll es an einer Schule in der Schweriner Weststadt zu einer Bedrohung durch ein Kind gekommen sein. Lehrer haben die Situation bereits vor Eintreffen der Polizeibeamten beruhigen können. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Nach derzeitigen Kenntnisstand habe sich der 12-jährige ukrainische Junge in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Nach einem vebralen Streit habe er im Klassenzimmer bedrohlich ein Messer vor sich gehalten, welches ihm durch Lehrkräfte abgenommen werden konnte. Der 12-Jährige wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell