POL-GÜ: Zwei Leichtverletzte nach ungewöhnlichem Verkehrsunfall auf BAB 20

Auf der BAB 20 ereignete sich in der zurückliegenden Nacht ein eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt worden sind.



Nach vorliegenden Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlung befuhr der PKW Chrysler die Autobahn 20 in Richtung Stettin, als sich gegen 01.45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Bad Doberan plötzlich die Motorhaube entriegelt haben soll. Aufgrund der laut Angaben des 36-jährigen Fahrers gefahrenen Geschwindigkeit von etwa 180 km/h sei die Motorhaube in den Bereich der Windschutzscheibe eingeschlagen. Der in Niedersachsen wohnhafte Fahrer konnte den PKW dennoch kontrolliert auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.



Zwei der vier Fahrzeuginsassen erlitten aufgrund umherfliegender Glassplitter oberflächliche Schnittwunden im Gesichtsbereich. Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden.



Nach einer ersten Einschätzung beträgt der entstandene Sachschaden mehr als 10.000 Euro.



