POL-NB: Betrunkene Fahrerin in Waren durch Zeugen gestellt- Zeugenaufruf der Polizei Waren

Am 06.06.2024 gegen 19:40 Uhr befuhr eine stark alkoholisierte 58jährige PKW-Fahrerin mit ihrem grauen VW Tiguan in 17192 Waren die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße bis zum Parkplatz der Norma-Filiale in der Gievitzer Straße. Hier stellte sie ihr Fahrzeug ab. Ein noch unbekannter Zeuge (Kradfahrer mit Sozia) beobachtete die auffällige Fahrweise der alkoholisierten Fahrzeugführerin. Der Kradfahrer informierte auf dem Parkplatz Passanten, welche wiederum die Polizei über die Feststellungen verständigten. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei der Fahrerin durch. Das Ergebnis von 2,49 Promille bestätigte die Vermutung einer Alkoholfahrt. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.Personen wurden nicht verletzt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Die Fahrerin ist deutsche Staatsbürgerin und wohnhaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.



Die Polizei bittet den Zeugen (Kradfahrer), sich umgehend im Polizeihauptrevier Waren unter Tel. 03991/176-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden!



