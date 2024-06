POL-HRO: Ausländerfeindliche Parolen skandiert - Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Rostock (ots) -



Erneut ist im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock Anzeige erstattet worden, weil Personen zur Melodie des Liedes "L´amour toujours" von DJ Gigi D´Agostino fremdenfeindliche Parolen skandiert haben sollen.



Bereits am vergangenen Wochenende sollen auf einem Dorffest in der Gemeinde Gägelow am Rande einer Lasershow mehrere Personen zur Melodie des Liedes volksverhetzende Parolen gerufen haben. Zeugen des Vorfalls informierten schließlich die Polizei. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat bereits die Ermittlungen übernommen.



In diesem Zusammenhang wird auch gegen einen Polizeibeamten ermittelt. Er soll nach ersten Ermittlungen Videosequenzen der Veranstaltung mit den volksverhetzenden Parolen in einen Messengerdienst eingestellt haben. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern derzeit noch an. Neben strafrechtlichen Maßnahmen werden auch dienstrechtliche Schritte gegen den Beamten eingeleitet. Weitere disziplinarrechtliche Konsequenzen hängen dann auch vom Ausgang des Strafverfahrens ab.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell