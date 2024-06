POL-LWL: Frau ohne Fahrerlaubnis fuhr in Schlangenlinien

Dömitz (ots) -



Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Dömitz eine Autofahrerin gestoppt, die mit ihrem PKW zuvor auffallend unsicher und in Schlangenlinien fahrend unterwegs gewesen sein soll. Zunächst war ein besorgter Autofahrer augenscheinlich davon ausgegangen, dass die betreffende Fahrerin aufgrund der Fahrweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnte. Wie sich bei der Kontrolle durch die Polizei jedoch herausstellte, war die 31-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und verfügte deshalb weder über Fahrpraxis, noch über fahrerisches Können. Überdies hatte die führerscheinlose Frau, die nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ihre minderjährige Tochter auf dem Beifahrersitz Platz nehmen lassen. Wie sich weiterhin herausstellte, war der PKW nicht auf die Frau, sondern auf ihren Lebensgefährten zugelassen, der der 31-Jährigen den Mercedes angeblich zum Aufsuchen einer Fahrschule überlassen haben soll. Die Polizei beschlagnahmte die Fahrzeugschlüssel und nahm gegen die Fahrerin eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Auch der Lebensgefährte der Frau wird sich wegen Verstöße gegen die Pflichten als Fahrzeughalter verantworten müssen.



