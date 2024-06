POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen

Wismar (ots) -



Am 05.06.2024 gegen 17:15 Uhr kam es auf der L10 zwischen Goldberg

und Züsow zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen soll der 76-jährige Fahrer aus

Prag aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen sein und ist mit einem Baum kollidiert. In dem Fahrzeug

befanden sich insgesamt vier Insassen. Die beiden Frauen (71 Jahre

deutsch), die im Fahrzeug hinten gesessen haben, sind noch an der

Unfallstelle verstorben. Der Fahrer und Beifahrer (80 Jahre deutsch)

sind mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht worden.

Für die medizinische Versorgung und Bergung der Personen waren 14

Kräfte des Rettungsdienstes sowie drei Rettungshubschrauber und die

Feuerwehr mit 42 Kameraden im Einsatz. Zur Rekonstruktion des

Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin

die Dekra angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung

des Fahrzeuges war die Fahrbahn für vier Stunden gesperrt. Der

Sachschaden beträgt circa 30.000 Euro.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



