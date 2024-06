36-jähriger Mann aus 18573 Samtens wird vermisst.

Details anzeigen Quelle: PHR Bergen Quelle: PHR Bergen

Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg erhielt am heutigen Tage (05.06.2024) um 16:30 Uhr die Information, dass Rico Sadowski aus Samtens vermisst wird.Herr Sadowski hat vermutlich in den Vormittagsstunden die Häuslichkeit in der Ringstraße in unbekannte Richtung fußläufig verlassen. Der Vermisste ist ca.180cm groß, schlank und hat kurze graue Haare. Zur Bekleidung der vermissten Person ist nichts weiteres bekannt. Es ist zudem durchaus denkbar, dass Herr Sadowski mit dem Zug unterwegs ist. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Hinweise werden im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 038388100, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg