POL-LWL: Strohmiete brannte - Polizei geht von Selbstentzündung aus

In Bantin bei Zarrentin ist am Mittwochvormittag eine 15 X 10 Meter große Strohmiete in Brand geraten. Das Feuer verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt und auch für angrenzende Gebäude bestand keine Gefahr. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer Selbstentzündung auszugehen.



