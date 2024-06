POL-SN: Polizei ermittelt im Zusammenhang eines Videos in den sozialen Medien

Schwerin (ots) -



Derzeit wird ein Video in den sozialen Medien verbreitet, dass einen zum Teil entblößten Mann in der Schweriner Innenstadt zeigt.



Das Video steht in Zusammenhang mit einer Tathandlung am 26.04.2024. Dabei soll ein polizeibekannter Tatverdächtiger seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 36 - jährige ukrainische Frau, mit einem Messer bedroht und geschlagen haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 29-jährige Tunesier mehrere Zeugen mit demselben Messer bedroht und sich in der Öffentlichkeit entblößt hat.



Seit heute hat die Polizei Kenntnis von diesem Video, welches nach derzeitigem Kenntnisstand von einer Privatperson hergestellt und veröffentlicht wurde.



Die Polizei appelliert eindringlich, dieses Video nicht in den sozialen Netzwerken zu teilen oder anderweitig zu veröffentlichen. Das Veröffentlichen und Weitergeben des Videos kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.



Entsprechende Beobachtungen und Hinweise sollten immer der Polizei über den Notruf 110 mitgeteilt werden.



