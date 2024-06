POL-LWL: Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei in Lübz - Kinder wurden nicht mit Messer bedroht

Lübz (ots) -



Nach einem Vorfall vor 10 Tagen in Lübz, wonach eine 24-jährige Frau zwei Kinder auf einem Spielplatz mit einem Messer bedroht haben soll, hat sich der Tatverdacht gegen die Verdächtige nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht erhärtet. Nach nochmaligen Befragungen der betroffenen Kinder und weiterer Zeugen sowie der Vernehmung der 24-jährigen Verdächtigen kommt die Kriminalpolizei zum Ergebnis, dass die Erstaussagen, die zur Erstattung einer Strafanzeige führten, im weiteren Verfahren nicht belegbar waren. So wurden unter anderem bei den erneuten Befragungen durch die Kriminalpolizei deutliche Widersprüche in den Aussagen der Betroffenen erkennbar. Als Fazit der Ermittlungen konnte der anfängliche Verdacht gegen die 24-Jährige in keinem Punkt bestätigt werden.



