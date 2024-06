POL-SN: Polizei stellt Graffiti-Sprayer

Schwerin (ots) -



Nach einem Bürgerhinweis stellte die Polizei gestern einen Graffiti Sprayer auf frischer Tat. Gegen 20:00 Uhr fiel dem Hinweisgeber der Jugendliche in der Feldstadt auf, er verständigte umgehend die Polizei, die den Sprayer in Tatortnähe feststellte. Bei dem Tatverdächtigen, der entsprechende Spraydosen mitführte, handelt es sich um einen 14-jährigen deutschen Jugendlichen aus Schwerin. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt das Kriminalkommissariat Schwerin. Die Polizei bedankt sich für den Hinweis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell