POL-NB: Schwanenfamilie zum Wasser eskortiert

Mitten auf der Salower Straße in Friedland war gestern Mittag eine ganz besondere Familie unterwegs: Vater und Mutter Schwan mit ihrem kuschligen Nachwuchs. Anwohner hatten den Notruf gewählt. Die Revierbeamten aus Friedland sind zum Einsatzort geeilt und haben mit Streifenwagen die Straße abgesperrt.



Doch die Vögel waren für den Weg bis zur nächsten Wasserstelle zu kraftlos. Die Tierrettung kam der Polizei zu Hilfe und gemeinsam wurde die Familie ans Ufer eskortiert.



Wenn es die Einsatzlage erlaubt, dann fährt die Polizei auch mit Blaulicht und Sirene zum tierischen Einsatz. Einerseits sollen Tiere davor bewahrt werden, unter die Räder zu kommen. Andererseits muss die Polizei auch in solchen Fällen für Verkehrssicherheit auf den Straßen sorgen.



