POL-NB: Schwerer Arbeitsunfall im Frachtzentrum

Neustrelitz (ots) -



Dienstagnachmittag ist ein 36-Jähriger auf dem Gelände des Postfrachtzentrums in Neustrelitz von einem Rangierfahrzeug erfasst worden. Der Mitarbeiter wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und kam in kritischem Zustand im Krankenhaus an.



Der 36-jährige Fahrer des Rangierfahrzeugs erlitt einen Schock.



Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Opfer in einem Bereich des Geländes zu Fuß unterwegs war, wo kein Fußgängerverkehr erlaubt ist.



Der Fahrer war bei Prüfung vor Ort nüchtern.



Die Polizei ermittelt nun zusammen mit dem Arbeitsschutz des Landkreises zum Unfallhergang und zur Frage, ob arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten worden sind.



Der lebensbedrohliche verletzte Mann ist Ukrainer, der Fahrer des Frachtfahrzeugs ist Deutscher.



