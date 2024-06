POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol in Neubrandenburg

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 04.06.2024,gegen 22:15 Uhr, ereignete sich auf der Neuendorfer Straße(B192) in Neubrandenburg, Ortsteil Brodaer Höhe, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei welchem zwei kreisansässige Personenkraftwagen im dortigen Kreuzungsbereich zusammenstießen. Die 55-jährige ukrainische Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Straße aus Richtung Ludwig-Van-Beethoven-Ring kommend in Fahrtrichtung B 192 und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach links Richtung Wulkenzin abzubiegen. Der 37-jährige Warener Fahrzeugführer des Pkw Citroen fuhr auf der B 192 aus Richtung Wulkenzin kommend in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete die ukrainische Fahrzeugführerin die Vorfahrt des von links kommenden Kraftfahrzeugs, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Unfallbeteiligten in eigener Zustandigkeit geborgen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000,- EUR.Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der beiden beteiligten Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei der Unfallverursacherin einen Wert von 1,26 Promille und bei dem Warener Fahrzeugführer einen Wert von 0,39 Promille. Daraufhin wurde beiden Verkehrsteilnehmern eine Blutprobe im Klinikum Neubrandenburg entnommen und die Führerscheine sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell