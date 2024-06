POL-LWL: Polizei prüfte verdächtiges Ansprechen von Kindern in Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Die Polizei in Boizenburg konnte einen Vorfall aufklären, wonach heute Mittag zwei Kinder nach Schulschluss von zwei Männern angesprochen sein sollten. Demnach gaben die beiden 10-jährigen Kinder an, dass sie gegen 13 Uhr vor der Grundschule an den Eichen von zwei Männern angesprochen wurden, die aus einem Bus ausgestiegen waren. Die Polizei prüfte vor Ort den Sachverhalt und befragte sowohl Mitarbeiter der Schule als auch die betroffenen Kinder. Folglich wird von einem Missverständnis zwischen den Schülern und Busfahrern des Schulbusverkehrs ausgegangen. Hinweise auf eine strafbare Handlung beziehungsweise auf eine Gefährdung der Kinder konnten nicht erlangt werden.



