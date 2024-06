POL-SN: Ladendieb droht mit Insektenschutzspray

Schwerin (ots) -



Nach einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft habe ein 21-Jähriger gestern Nachmittag gedroht Insektenschutz zu versprühen. Der Ladendetektiv konnte dies verhindern und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.



Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr in einem Einkaufszentrum am Marienplatz. Der 30-jährige Ladendetektiv habe den 21-Jährigen mehrfach auf den Diebstahl angesprochen, sodass der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums ebenfalls auf den Sachverhalt aufmerksam wurde. Plötzlich habe der 21-Jährige gedroht ein Insektenschutzspray gegen das Sicherheitspersonal einzusetzen. Dies habe der 30-Jährige Detektiv verhindern können. Es besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige Kleidung und andere Ware im Wert von ca. 180 EUR entwendet haben soll. Sowohl der 21-jährige Täter als auch der 30-jährige Ladendetektiv wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell