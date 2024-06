Minister Pegel und Landrat Sack danken Einsatzkräften in Greifswald für Einsatz

Landesinnenminister Christian Pegel und Landrat Michael Sack zeigten sich dankbar für den beherzten und engagierten Einsatz der Einsatz- und Rettungskräfte beim heutigen Brand in der Zuwandererunterkunft in Greifswald. Heute in der Früh wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, die Feuerwehr begann nach Eintreffen am Brandort umgehend mit den Löscharbeiten. Rettungs- und Polizeikräfte sicherten gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der Einrichtung und der Feuerwehr die Evakuierung des Gebäudes und die Versorgung der Verletzten. Die Mitarbeiter des Landratsamtes haben parallel die anderweitige Unterbringung der vornehmlich aus Familien mit Kindern bestehenden Evakuierten vorbereitet. Gemeinsam machten sich der Innenminister und der Landrat Michael Sack heute Nachmittag ein Bild von vor Ort.

„Mein herzlicher Dank geht an alle Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Greifswald, der Polizei sowie des Rettungsdienstes und des Sicherheitsdienstes der Einrichtung, die extrem umsichtig und besonnen, vor allem aber sehr professionell und schnell gehandelt haben, um ein schlimmeres Szenario zu verhindern. So konnten alle Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen und der Brand schnell gelöscht werden“, sagt Minister Christian Pegel.

Landrat Sack ergänzte: „Auch ich danke allen Einsatzkräften und Beteiligten ausdrücklich für ihren außerordentlichen Einsatz. Die unterschiedlichsten Akteure haben professionell zusammengearbeitet und dafür gesorgt, dass der Einsatz relativ glimpflich ausgegangen ist. Der Landkreis arbeitet mit Hochdruck daran, entsprechende Ausweichquartiere zur Verfügung zu stellen.“

Insgesamt sieben Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald gebracht. Das Feuer brach vermutlich in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des früheren Europahotels aus. Zur Brandursache sind die Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen worden, aktuell können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Ein Anschlag von außen kann nach dem bisherigen Stand der Feststellungen allerdings ausgeschlossen werden.

Weitere Informationen zum Sachverhalt sind der Pressemitteilung der Polizei zu entnehmen: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=201714&processor=processor.sa.pressemitteilung