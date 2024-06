POL-HRO: Carport-Brand in Dabel - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Nach dem Brand eines Carports am 01.06.2024 in Dabel sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 03:00 Uhr über den Brand informiert.



Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Carport bereits in voller Ausdehnung, ebenso drei darin abgestellte Fahrzeuge (siehe Pressemitteilung). Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen übernommen.



Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor. Die Polizei geht nach den bisherigen Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Kriminaldauerdienst wurde zur Spurensicherung eingesetzt. Diese werden nun ausgewertet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat.



Möglicherweise haben Zeugen am Samstag, dem 01.06.2024, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in Dabel Beobachtungen gemacht, die für die Polizei von Bedeutung sein könnten. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 038208 - 888 2224 oder die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/ entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell