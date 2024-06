POL-HWI: Mehrere Heuballen in Brand geraten

Groß Molzahn (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es in Groß Molzahn im Landkreis Nordwestmecklenburg zu einem Brand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes.



Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten hier gegen 05:30 Uhr mehrere Heuballen, die in einem Unterstand gelagert waren, in Brand. Die Mitarbeiter des Betriebes erkannten den entstehenden Brand rechtzeitig und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die etwa 70 eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Carlow, Gadebusch, Groß Molzahn, Groß Rünz, Herrnburg, Rehna, Rieps, Schlagsdorf sowie Schönberg konnten ein Übergreifen des Brandes auf den Unterstand sowie die nahegelegene Nutztierstallung verhindern. Gegen 08:00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.



Das Feuer zerstörte circa 40 Heuballen und beschädigte den Unterstand leicht. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



