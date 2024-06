POL-HST: Diebstahl von Schweißgeräten in Ralswiek

Ralswiek (ots) -



Am 03.06.2024 wurden die Beamten des Polizeireviers Bergen zur Aufnahme eines Einbruchdiebstahls zum Hafen nach Ralswiek gerufen.



Auf der dortigen Baustelle, die sich an der Straße "Am Bodden" befindet, wurden durch unbekannte Täter drei Baustellencontainer aufgebrochen. Aus einem entwendeten die Diebe unter anderem zwei Schweißgeräte der Marke Kemppi samt Zubehör mit einem Gesamtwert in mittler vierstelliger Höhe.



Der Tatzeitraum wird vom 31.05.2024 gegen 11:00 Uhr bis zum 03.06.2024, 07:45 Uhr vermutet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder zum Verbleib der Schweißgeräte, werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen unter 03838 8100, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell