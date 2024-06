POL-HST: Brand am Skaterplatz in Stralsund, Grünhufe

Stralsund (ots) -



Am Montag, dem 03.06.2024 gegen 08:23 Uhr wurde die Polizei über einen Brand beim Skaterpark in Stralsund, Grünhufe informiert.



Das beim Skaterpark befindliche Unterstellhaus aus Holz brannte in voller Ausdehnung. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam zu Spurensuche und -sicherung vor Ort und hat den Brandort übernommen. Gegenwärtig wird wegen eines vorsätzlichen Branddeliktes ermittelt.



Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Darüber hinaus können sachdienliche Hinweise über die Onlinewache der Landespolizei MV www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



