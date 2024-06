POL-NB: Suche nach einem 86-jährigen Mann aus Koserow findet ein gutes Ende (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 03.06.2024, gegen 21:30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung,

dass ein 86-jähriger Mann aus Koserow vermisst wird. Es wurde sofort

eine groß angelegte Suche eingeleitet. An dieser waren neben fünf

Funkstreifenwagen der umliegenden Polizeireviere, ein

Polizeihubschrauber, zwei Fährtenhunde der Landespolizei, die

Rettungshundestaffel des Landkreises Vorpommern-Greifswald und zwei

Drohneneinheiten der Freiwilligen Feuerwehren Ueckeritz und Zirchow

im Einsatz. Gegen 03:50 Uhr konnte der 86-Jährige durch Mitarbeiter

der Rettungshundestaffel erschöpft und leicht unterkühlt, aber

ansonsten körperlich unversehrt, wenige hundert Meter von seiner

Wohnanschrift entfernt aufgefunden werden. Nach einer kurzen

Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort, konnte der 86-Jährige zu

seiner Wohnanschrift verbracht werden. Die Polizei bedankt sich auf

diesem Wege bei allen, die an der Suche beteiligt waren.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



