POL-HRO: flüchtige Täter brechen im Kassenbereich des Supermarktes die Geldkassette auf und entwenden mehrere Tauschend Euro Bargeld

Güstrow (ots) -



Am 03.06.2024 gegen 19:45 Uhr kam es im Aldi Markt in der Goldberger

Straße in Güstrow zu einem Diebstahl von 4.650 Euro Bargeld aus einer

Kasse. Die Mitarbeiter des Marktes waren gerade mit Tätigkeiten auf

der Verkaufsfläche beschäftigt, als ein unbekannter Mann die

Metallkassette einer Kasse gewaltsam aufhebelte, alle Geldscheine

entnahm und aus dem Markt in das direkt angrenzende Wohngebiet

flüchtete. Der sofortige Einsatz von mehreren Funkstreifenwagen und

einem Polizeihubschrauber verlief ohne verwertbare Feststellungen.

Durch Befragung von Zeugen wurde bekannt, dass mindestens zwei Täter

beteiligt sein sollen. Neben dem ausländisch sprechenden männlichen

Haupttäter soll noch ein weiterer Mann vor dem Markt gestanden und

den Kassenbereich beobachtet haben. Der Tatort wurde

kriminaltechnisch untersucht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des

besonders schweren Fall des Diebstahls wurde aufgenommen.



Hinweise zu auffälligen Männern oder Fahrzeugbewegungen im Bereich

des Aldi Marktes, des Wohngebiets Bauhof zur besagten Zeit nimmt das

PHR Güstrow unter 03843-2660, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



gefertigt:

Andreas Bernhardt

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Güstrow





verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



