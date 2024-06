POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer auf der L24 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 03.06.2024, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße

24, zwischen den Ortschaften Sietow und Röbel, ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 45-jähriger deutsche Fahrer

eines Motorrades Kawasaki einen Feldweg aus Richtung Groß Kelle

kommend und beabsichtigte auf die Landstraße in Richtung Sietow

aufzufahren. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den aus

Richtung Sietow kommenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem

Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen. Der

39-jährige deutsche Fahrer des BMW erlitt einen Schock und wurde vor

Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gotthun und

Sieteow übernahmen die Reinigung der Fahrbahn. Währende des

Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die L24 für ca. 30

Minuten voll gesperrt werden.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell