POL-HRO: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund - Tatverdächtiger in Haft

Am vergangenen Samstag fiel ein 33 Jahre alter Mann bei einer Verkehrskontrolle in Gallin auf. Gegen 10 Uhr stoppten die Beamten den Fahrer eines Pkw Kia und beobachteten während des Anhaltevorgangs, wie eine Plastiktüte aus dem Autofenster geworfen wurde.



Wie sich herausstellte, befanden sich in der Tüte rund 600 Gramm mutmaßliches Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten darüber hinaus noch weitere Betäubungsmittel sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefunden werden. Bei dem Fahrer bestand zudem nach einem Drogenschnelltest der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Er wurde einer Blutentnahme unterzogen.



Der 33-jährige Mann aus Portugal wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das Amtsgericht Ludwiglust am Sonntag Haftbefehl gegen den Beschuldigten, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



