POL-NB: Panische Kleinkinder aus Auto befreit

Mitten in der Nacht mussten zwei Kleinkinder aus dem Auto ihres Vaters befreit werden. Während er von Freitag auf Sonnabend bei einer Veranstaltung in Neustrelitz feiern war, blieben die beiden Kinder auf einem zugehörigen Parkplatz allein im geschlossenen Auto zurück. Ein Mann hatte die Kinder bemerkt und gegen 01:50 Uhr am Sonnabend die Polizei gerufen. Bis dahin war kein Elternteil aufgetaucht; die Kinder schrien und weinten panisch im Auto.



In Absprache mit der Polizei wurde durch die Feuerwehr ein Autofenster eingeschlagen, um die Kinder zu befreien. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut und beruhigt. Der Vater, ein 60-Jähriger aus Brandenburg, wurde irgendwann bei der Veranstaltung gefunden und zu seinen Kindern gebracht. Die Mutter der Kinder hatte die Veranstaltung offenbar schon ein paar Stunden zuvor verlassen - ohne ihre Kinder mitzunehmen.



Wie lange genau die Kinder in dem verschlossenen Auto ausharren mussten, ist noch nicht final geklärt. Der Vater selbst gab an, er sei bei den Kindern bis zu ihrem Einschlafen geblieben und dann nur kurz unterwegs gewesen. Vom Entdecken der Kinder durch den Zeugen bis zur Befreiung ist vermutlich eine Stunde vergangen.



Der Veranstalter schloss den Mann sofort von der Veranstaltung aus. Die Polizei hat den Vorfall an das zuständige Jugendamt gemeldet. Die Kripo Neustrelitz ermittelt gegen ihn wegen der Verletzung seiner Fürsorge- und Erziehungspflicht.



Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand der Mann nicht. Den Kindern ging es später den Umständen entsprechend gut.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



