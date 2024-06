POL-SN: Gestohlene Fahrräder entdeckt

Schwerin (ots) -



Gestohlene Fahrräder im Wert von 31.000 EUR hat die Polizei Samstagabend bei einem 36-jährigen Mann aus Schwerin entdeckt. Durch den Hinweis eines 63-jährigen deutschen Geschädigten kamen die Beamten dem bereits Polizei bekannten 36-Jährigen auf die Schliche. Ein am E-Bike befestigtes Ortungssystem führte den Geschädigten und die Polizei in eine Gartenanlage in die Leonard-Frank-Straße. Hier stellten die Beamten das Rad des 63-Jährigen aus Schleswig Holstein sowie weitere entwendete Elektroräder in einer Gartenlaube fest. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen brachte weitere hochwertige Fahrräder zum Vorschein. Die Polizei stellte die Fahrräder sicher und nahm den 36-jährigen Deutschen vorläufig fest. Gegen ihn ist Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet worden. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun unter anderem die Herkunft der 14 festgestellten Fahrräder.



