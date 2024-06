POL-GÜ: Diebstahl von Handtaschen aus Ferienwohnung in Kühlungsborn

Güstrow/ Kühlungsborn (ots) -



Im Ostseebad Kühlungsborn kam es am vergangenen Samstag zu einem Diebstahl zweier Handtaschen aus einer Ferienwohnung. Zwei deutsche Urlauberinnen (73,69) aus Baden-Württemberg wollten sich nach Ankunft in ihrer Ferienunterkunft in der Poststraße ausruhen und legten sich schlafen. In der Zwischenzeit verschaffte sich eine bislang unbekannte Person in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr Zutritt zu der unverschlossenen Ferienwohnung und entwendete die zwei Handtaschen der Frauen. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von etwa 1.300EUR. Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt nun wegen der Diebstahlshandlung.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



