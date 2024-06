LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung - Operation Endgame

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Sachverhalt:

Operation Endgame ist ein 2022 initiiertes Verfahren der internationalen Cybercrime-Bekämpfung. Beteiligt sind Strafverfolgungsbehörden aus den Staaten Deutschland, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich und den USA unter Koordination von Europol und Eurojust.

Ziel ist die Zerschlagung der relevantesten Schadsoftwarefamilien der Kategorie Initial Access Malware (sogenannte Dropper oder Loader). Schadsoftware dieser Kategorie wird in der Regel via Spam-E-Mails verbreitet und ist spezialisiert darauf, Systeme unbemerkt zu infizieren und diese damit unter Kontrolle der Täterschaft zu bringen. Im Anschluss werden üblicherweise sensible Daten ausgelesen und die infizierten Systeme weiter ausgespäht. Die unbemerkte Infektion mit der genannten Malware fungiert als Türöffner für weitere Schadsoftware und ermöglicht Cyberkriminellen das Nachladen weiterer Schadsoftware, insbesondere Ransomware, welche zur Verschlüsselung der Opfersysteme und anschließender Erpressung von Lösegeld genutzt wird.

Die komplette Fahndung des BKA mit weiteren Informationen, Bildern und den Kontaktdaten der sachbearbeitenden Dienststelle ist hier veröffentlicht:

www.bka.de/endgame_fahndung