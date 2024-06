POL-LWL: Abgerissene Wahlplakate: Polizei stellt Täter auf frischer Tat

Ludwigslust (ots) -



Vier junge Männer zwischen 20 und 22 Jahre wurden am frühen Sonntagmorgen in Ludwigslust beim Abreißen von Wahlplakaten von der Polizei gestellt. Zeugen haben zuvor die Täter beobachtet, wie sie in der Clara-Zetkin-Straße, Hamburger Tor und Parkstraße aufgehängte Plakate diverser Parteien offenbar willkürlich abgerissen und danach liegen gelassen haben. Eine Atemalkoholkontrolle bei den Männern ergab Werte zwischen 0,7 und 2,3 Promille. Die Polizei hat gegen die vier Täter Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.



