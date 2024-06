POL-SN: Wahlplakate in Schwerin beschädigt

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind eine große Menge an Wahlplakaten in Schwerin beschädigt worden.



Insgesamt wurden 170 beschädigte Wahlplakate und Aufsteller in der Crivitzer Chaussee, Am Grünen Tal und in der Hamburger Allee festgestellt. Betroffen sind Plakate und Aufsteller einer Partei. Sie wurden beschädigt, abgerissen und teils mit roter Farbe mit beschmiert. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.



Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



