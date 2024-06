POL-LWL: Mann bei Angriff schwer verletzt

Parchim (ots) -



In Parchim ist am Freitagabend ein 36-jähriger Mann bei einem Angriff schwer verletzt worden. Der Vorfall, bei dem das Opfer einen Wirbelbruch erlitt, ereignete sich am Ziegeleiweg nahe einer Tankstelle. Nach Angaben des Opfers soll der zufällig vorbeikommende Täter den 36-Jährigen auf offener Straße grundlos in seine Gewalt gebracht und ihn anschließend derart Quetschungen zugefügt haben, dass es zu einer Fraktur in der Wirbelsäule kam. Anschließend habe der Täter das Opfer mit einem Eishockeyschläger attackiert und sei dann geflüchtet. Das Opfer rief daraufhin selbst den Notarzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 35-jährigen Mann aus Parchim handeln. Gegen den polizeibekannten Beschuldigten wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell