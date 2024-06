POL-LWL: Wolf bei Wildunfall verendet

Alt Krenzlin/Picher (ots) -



Bei einem Wildunfall auf der B5 zwischen Groß Krams und Ludwigslust ist am späten Sonntagvormittag ein Wolf verendet. Das Tier war nahe der Ortschadt Alt Krenzlin von einem PKW erfasst worden. Der Autofahrer blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem PKW ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro. Die Polizei informierte daraufhin Verantwortliche der sogenannten Wolfshotline, die das tote Tier später bargen.



