POL-HRO: Versammlungen mit dem Motto ´Nie wieder ist jetzt´ im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock fanden am 02.06.2024 mehrere

Versammlungen mit dem Motto "Nie wieder ist jetzt" statt.



In der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr fand in der Rostocker

Innenstadt eine Versammlung von den Bündnissen "Bunt statt braun

e.V." und "Rostock nazifrei" mit dem Thema "NIE WIEDER ist jetzt"

statt. Nach erfolgter Auftaktkundgebung am Neuen Markt mit mehreren

Redebeiträgen, u.a. von der Oberbürgermeisterin Frau Kröger, folgte

ein Versammlungsaufzug mit etwa 2.000 Teilnehmern. Die

Versammlungsstrecke führte vom Neuen Markt durch die Steinstraße,

August-Bebel-Straße, Am Vögenteich und die Lange Straße. Wieder am

Neuen Markt angekommen, folgte die Abschlusskundgebung mit weiteren

Redebeiträgen und musikalischen Auftritten. Noch während der

Auftaktkundgebung erhielt eine männliche Person einen Platzverweis

für den Versammlungsbereich, da diese drohte, den Versammlungsablauf

zu stören. Die Versammlung verlief zu jedem Zeitpunkt störungsfrei

und friedlich.



Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow waren vier

Veranstaltungen angemeldet, die ohne besondere Vorkommnisse

durchgeführt wurden. Beim Demokratiefest "Teterow ist Bunt, nicht

Braun" waren 250 Personen zugegen. In Güstrow wurden 30 und in Bützow

100 Teilnehmer gezählt. Einer Sternfahrt in Laage schlossen sich 150

Personen an.



In Schwerin trafen sich am Vormittag auf dem Marktplatz 360 Personen,

um an dem angemeldeten Aufzug durch die Alt- und Schelfstadt

teilzunehmen.



Die Polizeiinspektion Ludwigslust betreute die angemeldeten

Versammlungen in Parchim mit 114 Teilnehmern, in Boizenburg mit 80

Teilnehmern sowie zwei Veranstaltungen in Ludwigslust. In Ludwigslust

nahmen an einem "Fest für Demokratie und Vielfalt gegen

Rechtsextremismus" an der Orangerie 28 Personen teil. Am Schlossplatz

versammelten sich 114 Personen. Die Veranstaltungen verliefen ohne

besondere Vorkommnisse.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete eine angemeldete Versammlung

mit Aufzug in Grevesmühlen. Die in der Spitze 200 Teilnehmenden

starteten um 14:00 Uhr am Bahnhof mit einer Kundgebung. Die

Aufzugsstrecke führte weiterhin durch das Stadtgebiet Grevesmühlen.

Am Marktplatz wurde eine Zwischenkundgebung mit mehreren

Redebeiträgen gehalten. Die Versammlung endete gegen 17:00 Uhr wieder

am Ausgangspunkt. Die Versammlung verlief friedlich. Die

Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit

eigenen und unterstützenden Kräften aus dem Bereich des

Polizeipräsidium Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes

MV. Im Bereich des Bahnhofes Grevesmühlen wurde die Polizeiinspektion

Wismar durch Kräfte der Bundespolizei unterstützt.



Kristin Hartfil/Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar(in)

Polizeiführer(in) vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell