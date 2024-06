POL-NB: Bedrohung eines Imbissmitarbeiters am Neuen Markt in Stralsund

Stralsund (LK V-R) (ots) -



Die Polizei in Stralsund ermittelt seit dem 02.06.2024 gegen einen

aus Algerien stammenden 36-Jährigen wegen des Verdachtes der

Bedrohung.

Durch Passanten wurde gegen Mittag gemeldet, dass ein Mann am Neuen

Markt in Stralsund die Fußgänger anpöbeln und sich ausziehen würde.

Nach Rücksprache mit den Hinweisgebern wurde bekannt, dass der in

Stralsund lebende Algerier gegenüber einem 48-Jährigen aus Italien

stammenden Imbissmitarbeiter Drohungen mit dem Tode zum Nachteil

seiner Familie ausgesprochen haben soll. Der zunächst flüchtige

Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch Polizeibeamte des

Polizeihauptrevieres Stralsund festgestellt werden. Nach der

Anzeigenaufnahme und der Erteilung eines Platzverweises für den

Tatortbereich, wurde der Tatverdächtige aus der polizeilichen

Maßnahme entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg