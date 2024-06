POL-NB: Badeunfall am Strand von Prerow

Barth (LK V-R) (ots) -



Am Strand von Prerow auf dem Darß wurde heute gegen 09:00 Uhr

ein leblos im Wasser der Ostsee treibender Mann aufgefunden. Der

alarmierte Notarzt konnte nach Reanimationsversuchen nur noch den Tod

des 42-jährigen Mannes aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen festststellen.

Da die Todesursache unklar ist, leitete der Kriminaldauerdienst Stralsund vor Ort ein Todesermittlungsverfahren ein. Anzeichen von Gewalt- oder Fremdeinwirkung gibt es nicht.



im Auftrag



David Haupt



Erster Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell