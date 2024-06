POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der L202

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 02.06.2024 kam es gegen 11:15 Uhr auf der L202 im Ortseingang

Malchin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 37-jährige

deutsche PKW-Fahrerin befuhr die L202 von Gielow in Fahrtrichtung

Malchin. Der 54-jährige deutsche Fahrzeugführer fuhr mit seinem

Transporter entgegen. Kurz nach dem Ortseingang Malchin kam die

Fahrzeugführerin nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit

dem entgegenkommenden Transporter, welcher trotz Ausweichmanöver auf

den Gehweg eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Ein am

Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest der Fahrzeugführerin ergab

einen Wert von 1,77 Promille.



Die beiden beteiligten Personen wurden von den eingesetzten

Rettungskräften ins Krankenhaus Malchin verbracht und konnten dieses

nach der medizinischen Behandlung wieder verlassen.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden. Die L202 war für ca. eine Stunde vollgesperrt. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR. Der Führerschein der

Fahrzeugführerin wurde am Unfallort beschlagnahmt. Ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





