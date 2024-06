POL-NB: Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Feldberg

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom Samstag, den 01.06.24 zum Sonntag, den 02.06.24

wurden durch unbekannte Täter im Kreuzungsbereich Strelitzer Straße

und Lüttenhagener Chaussee sowie im Schlichter Damm in Feldberg

mehrere Wahlplakate und Großflächenplakate mit Farbe beschmiert und

beschädigt.

Vorrangig wurde Wahlwerbung der Parteien SPD, Bundnis90/Die Grünen

und der Freie Wähler beschmiert und verbotene verfassungsfeindliche

Symbole aufgebracht. Weiterhin wurden die Worte "TOT" auf einem

SPD-Großaufsteller und "vergasen" auf einem Bündnis90/Die

Grünen-Großaufsteller gesprüht.

Auf den Plakaten der Parteien CDU und Die Linke wurden Schmierereien

ohne politischen Hintergrund aufgetragen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungsfeindlicher Organisationen, Bedrohung und

Sachbeschädigung.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250,-EUR geschätzt. Durch

Vertreter der jeweiligen Parteien erfolgte die Beseitigung der

verfassungsfeindlichen Symbole.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg