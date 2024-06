POL-NB: Versammlung ´Nie wieder ist jetzt!´ in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 02.06.2024 führte das Polizeihauptrevier Greifswald anlässlich

einer öffentlichen Versammlung mit Aufzug unter dem Motto: "Nie

wieder ist jetzt !" einen Einsatz mit eigenen und unterstellten

Kräften im mittleren zweistelligen Bereich durch. An der Versammlung

nahmen insgesamt ca. 400 Personen teil. Die Aufzugsstrecke mit zwei

Zwischenkundgebungen verlief vom Am Mühlentor über die Anklamer

Straße, dem Karl-Liebknecht-Ring und der Wolgaster Straße zurück zum

Am Mühlentor. Behinderungen für den öffentlichen Verkehr wurden durch

die Polizei auf ein Minimum reduziert. Die Durchführung der

Versammlung verlief störungsfrei.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell