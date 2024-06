POL-NB: Ausländerfeindliche Parolen während eines Dorffestes in Niepars

Barth (LK V-R) (ots) -



Am 02.06.24 gegen 03:25 Uhr befanden sich Polizeibeamte des

Polizeireviers Barth im Rahmen der Klärung eines anderen Sachverhalts

in der Nähe des Festgeländes in Niepars. Dabei konnten sie aus einer

Entfernung von ca. 50m hören wie das Lied " L`amour toujours" des

Künstlers Gigi D`Agostino abgespielt und zum Refrain aus einer

kleinen unbekannten Personengruppe heraus lautstark "Deutschland den

Deutschen, Ausländer raus!" gerufen wurde. Daraufhin begaben sich die

Beamten umgehend zum Festplatz und konnten hier feststellen, dass die

Musik von einem Bierwagen abgespielt wurde. Auf dem Festplatz

befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch ca. 60 zum Teil stark

alkoholisierte Besucher. Die betreffende Personengruppe konnte nicht

mehr festgestellt werden. Durch die Beamten wurde der Verantwortliche

des Bierwagens nochmals auf die Umstände hingewiesen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung nach §

130 StGB eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich im

Polizeirevier Barth unter der Rufnummer 03823/16720 zu melden.



