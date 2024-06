POL-NB: Sachbeschädigung am jüdischen Gedenkstein in Löcknitz

Pasewalk (LK V-G) (ots) -



Am Samstag, den 01.06.24 um 08:20 Uhr stellten Polizeibeamte des

Polizeihauptreviers Pasewalk eine Sachbeschädigung am jüdischen

Gedenkstein in Löcknitz fest. Durch unbekannte Täter wurden der

Gedenkstein und die darauf befindliche Gedenktafel großflächig mit

roter Farbe besprüht.

Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der

Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur

Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizei in Pasewalk unter 03973/220224, unter www.polizei.mvnet.de

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



