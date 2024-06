POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Wismar zwischen Linienbus und PKW

Wismar (ots) -



Am 01.06.2024 gegen 18:50 Uhr ereignete sich in der Rostocker Str. in

Wismar ein schwerer Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines

Linienbusses.



Nach erste Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines

PKWs die Rostocker Str. aus Dargetzow kommend. Auf Höhe der

Kleingartenanlage Silberlötten Süd geriet dieser aus derzeit

ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem

Linienbus zusammen. Ein hinter dem Linienbus fahrender PKW wurde

durch umherfliegende Autoteile ebenfalls beschädigt.



Der Fahrzeugführer des PKWs war in Folge des Zusammenstoßes im

Fahrzeug eingeklemmt. Durch den ebenfalls zum Unfallort angeforderten

Rettungsdienst wurde der Fahrzeugführer im Fahrzeug erstversorgt. In

der weiteren Folge konnte dieser durch die Berufsfeuerwehr Wismar aus

dem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit lebensbedrohlichen

Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins

Universitätsklinikum Rostock geflogen.



Die Beifahrerin des PKWs wurde mit schweren und der 35-jährige

Busfahrer mit leichten Verletzungen ins SANA Hanse Klinikum Wismar

verbracht.



Weiter wurden durch den Zusammenstoß insgesamt fünf Insassen des

Linienbusses leichtverletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst

versorgt. Drei Insassen mit schweren Verletzungen und drei Insassen

mit leichten Verletzungen wurden zur weiteren Behandlung in die

Kliniken nach Wismar, Lübeck und Schwerin verbracht.



Da eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Fahrzeugführer des

PKWs nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde bei diesem eine

Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.



Aufgrund der ungeklärten Unfallursache kam an der Unfallstelle ein

Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.



Der PKW und der Linienbus waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr

fahrbereit und wurden zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung

sichergestellt.

Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 48.000 Euro geschätzt.



Durch den Massenanfall von Verletzten kamen vor Ort insgesamt sieben

Rettungswagenbesatzungen, zwei Notärzte, ein leitender Notarzt, ein

organisatorischer Leiter Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und

34 Einsatzkräfte der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Wismar zum

Einsatz.



Die Rostocker Str. war für die Unfallaufnahme und die Bergung der

beteiligten Fahrzeuge ca. fünf Stunden gesperrt.



Alle beteiligten Verkehrsteilnehmer haben die deutsche

Staatsbürgerschaft.



