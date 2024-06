POL-HRO: Polizeilicher Einsatz zum Stadtteilfest in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Rostock (ots) -



Im Zusammenhang mit dem am 01.06.2024 stattgefundenen KTV-Fest wurde

seitens des Polizeihauptrevieres Rostock Reutershagen ein Einsatz zur

Begleitung der Veranstaltungslage durchgeführt. Mit Unterstützung

durch Polizeivollzugsbeamte der Bereitschaftspolizei wurde die

Veranstaltung polizeilich begleitet. Diese verlief störungsfrei,

sodass hier seitens der Polizei ein positives Fazit gezogen werden

kann. Über den gesamten Veranstaltungszeitraum haben mehrere tausend

Personen das Fest besucht.



Im Veranstaltungsbereich selber wurde eine Strafanzeige aufgenommen,

da hier ein bis dato unbekannter Tatverdächtiger an einem auf dem

Veranstaltungsgelände stehenden Stand des CSD Rostock einen Beutel

mit Katzenkot derart grob abgestellt hat, dass dieser kaputt ging,

der Inhalt sich auf dem Stand verteilte und zudem darauf befindliche

Utensilien beschädigte. Der Beutel war mit einer homophoben Botschaft

versehen. Diesbezüglich wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

eingeleitet.



In der Nähe des KTV-Festes konnte eine parallel stattfindende

Technoparty im Bereich der Waldemarstraße mit ca. 500 Personen

festgestellt werden. Diese konnte durch einen kooperativen Austausch

mit einem Verantwortlichen und entsprechenden Auflagen versehen

durchgeführt werden.



gefertigt:

Anja Behnke

Polizeihauptkommissarin

Dienstgruppenleiterin

PHR Rostock Reutershagen



verantwortlich:

Kai Schmechel

Polizeioberkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell