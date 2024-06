POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B104 mit der Beteiligung eines Rettungswagens

B104 Witzin/Sternberg (ots) -



Am 01.06.2024 gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der B104 zwischen

Sternberg und Güstrow ein Verkehrsunfall mit der Beteiligung eines

Rettungswagens. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer- und eine

Person leichtverletzt.



Der Rettungswagen war aufgrund eines Einsatzes mit Sonder- und

Wegerechten auf der B104 von Sternberg in Fahrtrichtung Güstrow

unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll ein vorrausfahrender PKW

verkehrsbedingt auf Höhe des Abzweigs Stegenhalle nach links auf die

Linksabbiegerspur ausgeschert sein. Dabei nahm die Fahrzeugführerin

vermutlich den heranfahrenden Rettungswagen auf der Linksabbiegerspur

nicht wahr. Die Fahrzeugführerin des Rettungswagens konnte nicht mehr

rechtzeitig ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Im PKW befanden sich drei Insassen, darunter ein Kind. Die 29 Jahre

alte Fahrerin und das 7 Jahre alte Kind erlitten leichte

Verletzungen. Der 29-Jährige Familienvater wurde schwerverletzt. Die

Besatzung des RTW blieb unverletzt.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde die B104 halbseitig gesperrt

und der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der

Rettungswagen ist nicht mehr einsatzfähig. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro

geschätzt.



Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



