POL-HRO: nichtzugelassenes Fahrzeug aus Werkstatt entwendet

Parchim (ots) -



In der Nacht vom 31.05.2024 auf den 01.06.2024 zwischen 22:30 Uhr und

08:30 Uhr wurde aus einer Werkstatt in Parchim ein PKW entwendet.

Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen Audi RS6 Kombi, der

nicht zugelassen war und demzufolge auch keine gültigen Kennzeichen

hat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei

ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.



Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt

die Polizei in Parchim unter Telefon 03871-6000 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Auch über die Onlinewache der Polizei können Hinweise gegeben werden.



