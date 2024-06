POL-HRO: Unbekannte beschmieren das Gebäude der Feuerwehr Bastorf mit einem Hakenkreuz

Bastorf (ots) -



Am 01.06.2024 teilte der Bürgermeister von Bastorf der Polizei mit,

dass in der Nacht die Außenfassade der Freiwilligen Feuerwehr Bastorf

der Gemeinde Neubukow-Salzhaff mit einem größeren Hakenkreuz

beschmiert wurde. Eine Strafanzeige wegen der Verwendung von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung

wurde aufgenommen. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Im Anschluss der

Sachverhaltsaufnahme wurde das Hakenkreuz durch den Bauhof entfernt.



