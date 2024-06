POL-HRO: Carport sowie abgestellte Fahrzeuge durch Feuer zerstört

Dabel (ots) -



Am 01.06.2024 gegen 00: 30 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr

gemeldet, dass in Dabel ein Carport brennt. Bei Eintreffen der

Feuerwehr brannte der Carport bereits in voller Ausdehnung und auch

drei dort abgestellte Fahrzeuge. Die Flammen haben nicht direkt auf

das danebenliegende Wohnhaus übergegriffen, jedoch wurde es durch die

Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der entstandene Schaden wird

derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Zur Brandortarbeit und

weiteren Ermittlungen ist der Kriminaldauerdienst Ludwigslust im

Einsatz.

Die Ermittlungen sind aufgenommen und dauern an.



