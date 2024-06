POL-HRO: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der B104

Lützow (ots) -



Am Freitag, dem 31.05.2024, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der B104 zwischen Lützow und Brüsewitz.



Ein 63-jähriger Deutscher befuhr mit seinem PKW Opel die B104 aus

Fahrtrichtung Lützow kommend in Fahrtrichtung Schwerin. Nach ersten

Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund von

gesundheitlichen Problemen, nach links auf die Gegenfahrbahn ab und

kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Ford.



Der Fahrzeugführer des Opel wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die

beiden Insassen des PKW Ford, ein 38-jähriger Deutscher und sein

13-jähriger Sohn, wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden

durch Rettungswagen in das Klinikum nach Schwerin verbracht.



Die B104 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden

voll gesperrt.



An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca.

50.000,- Euro.



