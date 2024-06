POL-HRO: Durchgeführte Versammlung und Fußballbegegnung der Frauenfußballnationalmannschaften Deutschland - Polen in Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Tag fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rostock zwei größere Veranstaltungen statt.



Zum einen hatte die Bewegung "Rostock for Future" unter dem Motto "Klimastreik zur Europa- und Kommunalwahl" zu einer Demonstration auf dem Neuen Markt in Rostock aufgerufen. An der Versammlung und dem durchgeführten Aufzug nahmen in der Spitze 260 Teilnehmer teil. Während des Aufzugs kam es im Bereich der Innenstadt zu temporären Verkehrsstörungen. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen Die Versammlung wurde um 18:00 Uhr beendet.



Weiterhin fand im Ostseestadion Rostock vor 18.700 Zuschauern das EM-Qualifikationsspiel der Frauennationalmannschaften Deutschland - Polen statt. Die im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestufte Begegnung wurde von 80 Kräften der Polizeiinspektion Rostock begleitet. Während der Veranstaltung musste die Polizei sieben Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, des Verdachts der Beleidigung sowie des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole aufnehmen. Die An- und Abreise der Anhänger beider Nationalmannschaften verlief störungsfrei, es kam nur geringfügig zu Stauerscheinungen im Bereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 23:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell