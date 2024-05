POL-HST: Polizei stellt Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Prora (ots) -



Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierte die Polizei in Prora am Donnerstag, dem 30.05.2024 gegen 18:32 Uhr einen 37-jährigen Deutschen, der vermutlich unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,38 Promille festgestellt. Da der Drogenvortest (Urintest) positiv auf Kokain anzeigte, erfolgte eine Blutprobenentnahme in der Polizeistation Binz.



Dem Fahrzeugführer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin: wer unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro (im Erstverstoß, folgend 1.000EUR und 1.500 EUR) sowie einem Fahrverbot rechnen.



Weitere Infos zum Thema "Drogen: Sucht erkennen und vorbeugen" sind unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/003-BR-Sucht-erkennen.pdf zu finden.



